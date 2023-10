Euro2032 all’Italia, Buffon entusiasta: «Vogliamo infiammare il paese»

Gianluigi Buffon, ex portiere e capo delegazione della Nazionale Azzurra, ha commentato l’assegnazione di Euro 2032 all’Italia

Gianluigi Buffon, in qualità di ambassador degli Europei 2032, ha parlato dal palco di Nyon dell’assegnazione ad Italia e Turchia.

PAROLE – «Ho giocato in tutte le città coinvolte dalla candidatura e ovunque ho vissuto emozioni uniche. La passione del tifo è travolgente, per noi italiani il calcio è un amore vissuto intensamente, è un fuoco che arde sempre e non aspetta altro che infiammare di nuovo tutto il Paese».