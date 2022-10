Zola «Sorpreso dal rendimento della Lazio? Assolutamente no»

Gianfranco Zola, ex attaccante del Chelsea tra le altre, ha commentato il rendimento della Lazio di Sarri: nessuna sorpresa

Intervenuto telefonicamente alla Domenica Sportiva, Gianfranco Zola ha parlato così del rendimento della Lazio di Sarri:

«Non mi sorprende. Le squadre di Sarri danno il meglio nel secondo anno. Al Chelsea Maurizio ha inciso quasi subito, ma è pur vero che avevamo a disposizione giocatori straordinari. Non sono sorpreso da quello che la Lazio sta facendo, è frutto del lavoro di Maurizio e del suo staff. E sono felice, so quanto lui lavori sulla sua squadra per raggiungere questi risultati».