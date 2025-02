Giaccherini: «Baroni ha preparato benissimo la partita, e mi sono piaciuti molto questi due calciatori»

Giaccherini, l’ex calciatore analizza a caldo la partita vinta dalla Lazio contro il Cagliari di Nicola rilasciando a riguardo queste considerazioni

GIACCHERINI – Baroni l’ha preparata così, con Hysaj molto avanzato a portare via l’uomo. Cross perfetto per Zaccagni, Zappa non riesce a recuperare la posizione, ma è stata bella la connessione. Hysaj ha fatto una grandissima partita in entrambe le fasi. Zaccagni oggi gol, assist e numeri impressionanti