Giaccherini a Dazn: «La partita è stata complicata ma la Lazio ha dimostrato carattere e non ha mollato»

Giaccherini, l’ex calciatore si esprime sulla prestazione della Lazio alla luce della partita di questa sera contro i lombardi

Ai microfoni di Dazn ha parlato Emanuele Giaccherini, il quale alla luce del pari di questa sera tra Lazio e Como si esprime cosi sulla prestazione dei biancocelesti

GIACCHERINI – Sicuramente oggi è stata una partita complicata, la Lazio è rimasta in dieci. Dopo si è abbassata, ha avuto le occasioni nel secondo tempo ma ha trovato una squadra che fa del palleggio la sua arma migliore. La Lazio ha avuto comunque carattere, non ha mollato di un centimetro, poteva vincere. In questo momento gira anche male, sbagli un’occasione e poi… Ci sono momenti in una stagione