Ghilardi Lazio, si prova a bloccare il difensore: svelata la strategia dei biancocelesti

Ghilardi Lazio, le ultime sulla trattativa con l’Hellas Verona per il difensore degli scaligeri: ecco la proposta dei biancocelesti per convincere i veneti

Il Calciomercato Lazio continua a monitorare la situazione di Davide Ghilardi, difensore Del Verona. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, la dirigenza biancoceleste starebbe provando a bloccare il calciatore proponendo agli Scaligeri di lasciarlo in Veneto fino a fine stagione.

TRATTATIVA – «A Verona si sta provando a bloccare Daniele Ghilardi, centrale 22enne, che potrebbe restare in prestito in Veneto oppure essere tesserato subito senza problemi fra gli under 22»