Ghilardi Lazio, sul difensore c’è anche un’altra squadra di Serie A: il retroscena di Pedullà

Ghilardi Lazio, sul difensore del Verona accostato ai biancocelesti c’è l’interesse di un’altra squadra di Serie A: il retroscena di Alfredo Pedullà

Una nuova concorrente su Ghilardi: come riportato da Alfredo Pedullà il difensore accostato al calciomercato Lazio è finito nel mirino della Fiorentina.

i viola infatti sarebbero vicini alla cessione di Comuzzo al Napoli e hanno bisogno di un sostituto del difensore. Occhi in casa Verona, dove piace non solo Ghilardi, ma anche l’altro difensore classe 2003 Coppola. I biancocelesti avevano monitorato per qualche periodo il suo profilo, ma adesso in difesa la preferenza è per Sylla dello Strasburgo.