Ghilardi Lazio, un altro club in prima fila per il difensore: i biancocelesti hanno virato su Provstgaard. I dettagli

Ghilardi Lazio, adesso un altro club di Serie A in prima fila per il difensore del Verona: e i biancocelesti chiudono per Provstgaard

Si era parlato tanto di Daniele Ghilardi in ottica calciomercato Lazio, con i biancocelesti che erano interessati al difensore del Verona, prima di virare con sicurezza e chiudere per l’arrivo del danese Provstgaard, atteso in serata a Fiumicino.

E per Ghilardi ora c’è la Fiorentina, come spiega Gianluca Di Marzio. Anche nel caso in cui Comuzzo non dovesse essere venduto, il club viola avrebbe comunque intenzione di comprare il centrale e lasciarlo in prestito al club scaligero.