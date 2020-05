Calciomercato, Lazio e Roma in prima fila per Ghiglione

Calciomercato Lazio, Ghiglione è l’ultimo nome fatto per il mercatp biancoceleste: su di lui, però, c’è anche la Roma

Alla lunga lista dei nomi accostati alla Lazio, si aggiunge anche Ghiglione. Secondo Calciomercato.com, la società biancoceleste avrebbe messo gli occhi sul talento del Genoa: il ragazzo si è rivelato una vera e propria freccia velenosa per il Grifone. Il terzino, utilizzato anche come quinto, ha sfornato parecchi assist per i compagni e potrebbe calarsi perfettamente nel gioco di mister Inzaghi.

Come ricordato dal portale, anche la condizione contrattuale è favorevole, essendo legato ai rossoblu per altri 13 mesi. Su di lui, però, non ci sarebbe solo la Lazio: a seguirlo con attenzione, infatti, è la Roma pronta a dar vita ad un altro derby di mercato.