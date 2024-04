Genoa Lazio, Gilardino: «Lazio? Ha da poco iniziato un nuovo percorso. Dovremo limitare le loro individualità». Le parole dell’allenatore

Intervenuto in conferenza stampa, Alberto Gilardino ha parlato del match di domani contro la Lazio. Di seguito le sue parole:

PAROLE – «Vogliamo affrontare la gara di domani con il giusto piglio, consapevoli del percorso fatto insieme finora e per poterci togliere grandi soddisfazioni da qui al termine della stagione.

Alle assenze delle ultime settimane, dopo l’ultima partita si aggiungono quelle di Bani e Messias. Come ho sempre detto, chiunque sia sceso in campo ha sempre dimostrato grande disponibilità e voglia. Sarà importante vederle anche domani da parte di chi scenderà in campo dall’inizio e da chi subentrerà a partita in corso di fronte al nostro popolo, che anche nelle ultime due settimane ci ha seguito con affetto e domani ci sosterrà e trascinerà con la solita passione.

Domani affronteremo una squadra con grandi qualità, che ha iniziato da poco un nuovo percorso. Dovremo essere in grado di limitare le loro individualità esaltandoci attraverso il collettivo e l’equilibrio».