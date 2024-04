Genoa Lazio, dove vedere la partita in diretta tv e streaming. Il match è in programma venerdì alle ore 18:30

Archiviata la partita contro la Salernitana, vinta per 4-1, la Lazio è pronta a preparare l’anticipo di campionato contro il Genoa in programma venerdì alle ore 18:30. Il match, valevole per la trentatreesima giornata di Serie A, sarà disponibile per la visione in esclusiva sull’applicazione di DAZN e, solo per gli abbonati SKY, sul canale Zona DAZN. Non perdetevi il consueto appuntamento con la cronaca testuale di Lazionews24!