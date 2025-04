Genoa Lazio, il comunicato ufficiale della società capitolina circa la vendita dei tagliandi per la trasferta ligure: i dettagli

Genoa Lazio il Club biancoceleste predispone tutte le informazioni necessarie per l’acquisto dei biglietti

Si avvicina un periodo interno per la Lazio che dovrà affrontare in diversi match ravvicinati.

In particolare in 2 settimane affronterà il doppio confronto europeo contro il Bodo, il derby contro la Roma e la trasferta ligure contro il Genoa.

Su quest’ultima sfida il Club ha comunicato diverse informazioni tra cui il prezzo del biglietto nel settore ospiti (€30) e dove sarà acquistabile (Punti vendita del circuito Vivaticket ed il rispettivo sito internet). Ecco quindi quali sono tutte le informazioni sull’acquisto dei ticket della sfida di Serie A Genoa Lazio.

Limitazioni come da indicazioni del Gos di Genova:

– I residenti della Regione Lazio possono acquistare solo ed esclusivamente i biglietti del Settore Ospiti.

-Possibilità di acquistare i biglietti del Settore Ospiti solo se in possesso della Tessera del Tifoso S.S. LAZIO Millenovecento.

-Incedibilità del biglietto

«La S.S. Lazio comunica che dalle ore 10:00 di oggi, mercoledì 9 aprile, saranno messi in vendita i biglietti per la gara di Serie A Enilive Genoa-Lazio, in programma lunedì 21 aprile alle ore 18:00, presso lo stadio Luigi Ferraris di Genova. La vendita terminerà domenica 20 aprile alle ore 19:00».