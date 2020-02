Genoa Lazio, buona la prima per Vavro

Denis Vavro è stato catapultato in campo dal primo minuto per l’infortunio di Acerbi nel riscaldamento. Il difensore gioca bene

Nel riscaldamento di Genoa Lazio, arriva un fulmina a ciel sereno per Inzaghi: Acerbi non ce la fa a giocare e quindi si deve optare ad una soluzione in breve tempo.

Il mister decide di schierare dal primo minuto in campionato Denis Vavro, prima volta per lui. Una scelta importante in una partita che avrebbe potuto determinare il percorso biancoceleste. La montagna slovacca ha risposto positivamente alla fiducia dl tecnico, giocando una partita intensa senza particolari sbavature e tenendo a bada Sanabria. Il numero 93 si è rivelato pronto per essere considerato come una valida alternativa in caso di carenza numerica in difesa.