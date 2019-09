Genoa, Romero: «Con la Lazio vogliamo vincere, non giocheremo per il pareggio»

Dopo il pareggio a reti bianche contro il Bologna, il difensore del Genoa Cristian Romero, ha parlato del match di domenica con la Lazio

Continua a non vincere il Genoa, ferma ad un solo successo in campionato, contro la Fiorentina tra le mura amiche. I rossoblu saranno i prossimi avversari della Lazio, nel match dell’Olimpico in programma domenica alle ore 15:00.

DETERMINAZIONE – Proprio della prossima gara contro i capitolini, ha parlato Cristian Romero, intervenuto in mixed zone ieri dopo Genoa-Bologna: «Non pensiamo di andare a Roma contro la Lazio per pareggiare, andiamo lì per vincere la partita e dopo vediamo che succede».