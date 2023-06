Gazzetta.it – Loftus Cheek al Milan ci siamo: il calciatore è ad un passo

Loftus-Cheek, il giocatore del Chelse accostato anche alla Lazio risulterebbe essere ad un passo dal Milan secondo la Gazzetta

Il Milan è a lavoro per rinforzare la squadra in vista della prossima stagione ormai alle porte. Uno degli obiettivi del club rossonero è Loftus-Ceek, il quale secondo quanto riporta Gazzetta.it, sarebbe ad un passo dai rossoneri. Il quotidiano spiega inoltre che il calciatore è pronto a sbarcare a Milano, in passato è stato accostato anche alla Lazio