Gavillucci: «Non sempre il tempo effettivo è sinonimo di spettacolarità»

L’ex arbitro Claudio Gavillucci ha parlato a TMW Radio della possibile introduzione del tempo effettivo in Serie A

TEMPO EFFETTIVO – «Potrebbe essere una regola da introdurre, per aiutare lo spettacolo. Non sempre il tempo effettivo è però sinonimo di spettacolarità. Anche l’Inghilterra non è il primo campionato per tempo effettivo, ma è il ritmo a fare la differenza. Lì quando un giocatore simula viene fischiato anche dai propri tifosi».