Gautieri: «Contro il Lecce sarà una gara combattuta. Ecco come si riparte dopo la sconfitta con l’Inter»

Carmine Gautieri, ex calciatore di Serie A, ha parlato così della sconfitta della Lazio contro l’Inter e della prossima partita contro il Lecce

Intervenuto ai microfoni di TMW, Carmine Gautieri ha parlato così della sconfitta della Lazio contro l’Inter:

PAROLE – «L’Inter è ancora la squadra più forte del campionato, ha vinto 0-6 contro una delle più in forma. Il risultato è eccessivo, conoscendo le squadre di Baroni che di imbarcate non ne prende mai penso che la Lazio si sia lasciata un po’ andare. Come si riparte? Devi essere bravo a lavorare sulla testa dei calciatori. La partita non lascerà strascichi. L’importante è fare una prestazione di livello già subito. Lecce? Il calcio non è una scienza esatta. È un testa-coda, sarà comunque una gara combattuta».