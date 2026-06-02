Gattuso chiede rinforzi a Lotito, il tecnico vuole quattro acquisti mirati per puntare in alto: il punto

Lazio, Gattuso ha le idee chiare: ecco quali sono le richieste sul mercato da parte del tecnico biancoceleste per la prossima stagione

Si avvicina il momento delle trattative estive e, secondo quanto riportato su X da Nicolò Schira, Rino Gattuso ha avanzato richieste precise al presidente Claudio Lotito per rinforzare la Lazio in vista della prossima stagione. Il tecnico punta a costruire una squadra competitiva, capace di ben figurare in campionato e nella Supercoppa, pur non avendo impegni nelle competizioni europee.

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Calciomercato Lazio: richiesti un terzino destro ed un difensore centrale

Tra le priorità indicate da Gattuso figurano un terzino destro e un difensore centrale. L’obiettivo è rafforzare la linea difensiva, migliorare la solidità della retroguardia e garantire maggiore continuità a tutta la squadra. Il tecnico vuole giocatori pronti, in grado di integrarsi rapidamente e supportare la fase offensiva dei biancocelesti.

Lazio, il mercato Gattuso in cerca di velocità e gol

Oltre alla difesa, Gattuso ha chiesto anche un’ala e un attaccante per aumentare le soluzioni offensive. La scelta dei nuovi acquisti punta a creare più dinamismo sulle fasce e maggiore incisività in attacco, elementi fondamentali per competere ai massimi livelli in campionato e puntare a conquistare la Supercoppa.

Le richieste del tecnico segnano un chiaro indirizzo di mercato per la Lazio, con l’obiettivo di allestire una squadra equilibrata e competitiva, capace di esprimere il proprio potenziale senza gli impegni europei che avrebbero condizionato la programmazione.

L’estate biancoceleste sarà quindi caratterizzata da trattative mirate e dalla volontà di soddisfare le esigenze di Gattuso, confermando la determinazione della società nel costruire un progetto solido e ambizioso.