Gasperini si lamenta: «Arbitro confuso. C’era un rigore per noi!»

Gian Piero Gasperini ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta contro il Lipsia. Le sue dichiarazioni.

ARBITRO – «Il suo agire denota grande confusione: trenta secondi prima del calcio di rigore l’arbitro fischia una punizione per mano non ritenuta attaccata al corpo, poi sullo stesso fallo in area invece cambia idea. Eppure era lo stesso che aveva fischiato fallo trenta secondi prima…».