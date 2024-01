Gasperini parla già in vista dei quarti di finale di Coppa Italia contro il Milan. In semifinale possibile incrocio con la Lazio

Gian Piero Gasperini ha parlato a Mediaset dopo la vittoria dell’Atalanta in Coppa Italia con il Sassuolo. In semifinale, per i nerazzurri, possibile incrocio con la Lazio.

COPPA ITALIA – «La formula della Coppa Italia è questa: può andarti bene o male, considerando che affrontare il Milan non è facile. Noi vogliamo passare il turno contro i rossoneri».