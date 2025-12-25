Hanno Detto
Gascoigne racconta: «La Lazio mi aveva escluso dalla partita di domenica perché volevano che giocassi contro Maradona il martedì e io…»
Gascoigne svela: «La Lazio mi aveva escluso dalla partita di domenica perché volevano che giocassi contro Maradona»
In una lunga intervista concessa a fourfourtwo.com, Paul Gascoigne è tornato a parlare delle sue sfide con Diego Armando Maradona ai tempi della Lazio. L’ex fuoriclasse inglese ha ricordato in particolare un episodio del 1992, quando ebbe modo di affrontare l’argentino durante la sua parentesi al Siviglia. Ecco il suo racconto.
PAROLE – «Giocare contro Maradona… L’ho fatto un paio di volte, a Soccer Aid e a Siviglia, ed era ancora incredibile. Avremmo potuto fare un po’ di riabilitazione insieme! Ho bevuto un paio di drink con lui.
La Lazio mi aveva escluso dalla partita di domenica perché volevano che giocassi contro Maradona il martedì. Io non ero contento di questo, così me ne sono andato a Euro Disney. Hanno scoperto dove mi trovavo, ero ubriaco, ma gli avevo assicurato che ci sarei stato: ‘Verrò a Siviglia e giocherò contro Maradona»
