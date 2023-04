Gascoigne rivela: «Ho avuto esperienze pre-morte»

Paul Gascoigne, ex calciatore della Lazio, ha rivelato di aver vissuto numerose esperienze pre-morte: le sue dichiarazioni

Durante il reality ‘Scared Of The Dark’, Paul Gascoigne, ex calciatore della Lazio, ha dichiarato:

«Non ho paura di niente, per quello che ho passato nella mia vita. Ho avuto esperienze di pre-morte, 36 operazioni, sono morto un paio di volte dopo aver combattuto i demoni e mi hanno messo in coma per 18 giorni. La gente continua a dire: Tu hai più vite di un gatto».