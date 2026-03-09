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Garcia nel pre partita: «Prima volta che torno all’Olimpico dopo la sfida con l’Italia. Sarò un supporter degli azzurri ai playoff»
Garcia, giocatore del Sassuolo, ha parlato nel pre partita del match della 28esima giornata giornata contro la Lazio di Sarri
Ulisses Alexandre Garcia Lopes, meglio noto come Ulisses Garcia, giocatore del Sassuolo, ha parlato nel pre partita del match valido per la 28esima giornata di Serie A 2025-2026 contro la Lazio di Sarri. Le sue parole rilasciato per DAZN:
ITALIA – «È la prima volta che torno all’Olimpico dopo la sfida contro l’Italia. Sarò un supporter degli azzurri in questa fase di playoff e spero che potrà andare al mondiale».
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