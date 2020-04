Galliani a Lotito: «Nelle fabbriche normali si sta lontani, nel calcio no»

Adriano Galliani, in un’intevrista rilasciata a Radio 24, ha detto la sua in merito alle ultime dichiarazioni rilasciate da Claudio Lotito

Adriano Galliani, ex ad del Milan e presidente di Lega e attualmente ad del Monza, in un’intervista rilasciata a Radio 24 ha commentato le ultime dichiarazioni rilasciate dal presidente della Lazio, Claudio Lotito. Ecco le sue parole:

«Il calcio è uno sport di contatto fisico, sono tifoso anche di tennis io. Vedrei gli sport individuali, ma non di gruppo ora. Nelle fabbriche normali si sta lontani e con mascherine, nel calcio no. Sono d’accordo sul riprendere prima che si può, ma deve deciderlo la comunità scientifica. Bisogna evitare i contatti, è la tipologia di sport del calcio che lo rende impossibile. Questo lavoro prevede il contatto fisico, ripeto. È impossibile evitare i contatti, la posizione di Lotito dal punto di vista istituzionale è corretto. Basta dire una volta per tutte che il campionato finirà. Non si sa quando, ma finirà. Invece le ultime di Serie A non vogliono perché se no retrocederebbero, è semplice».