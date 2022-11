Galderisi: «Mourinho prenda esempio da Sarri. Su Tare e Lotito...»

Giuseppe Galderisi, ex calciatore, ha parlato ai microfoni di TMW Radio di Sarri e Mourinho. Le sue dichiarazioni

Giuseppe Galderisi ha parlato ai microfoni di TMW Radio di Sarri e Mourinho. Le sue dichiarazioni.

LOTITO TARE E SARRI – «Lotito deve scegliere tra Tare e Sarri? Conoscendo Sarri, ci mette meno di Lotito a prendere e andare via. Se la situazione non si risolve, non è un allenatore che rimane. Sa dov’è e cosa può dare».

MOURINHO E LA ROMA – «Il caso Karsdorp mi stupisce. Dallo spogliatoio deve uscire poco. Che uno come Mourinho abbia cercato volutamente una situazione del genere mi lascia perplesso. Ci sta che non sia contento di atteggiamenti o prestazioni, ma preferisco che lo dica in privato e non in pubblico. Non ha mai comunque parlato di calcio vero Mourinho, si parla sempre di altro. Alla Lazio invece c’è un allenatore che vive di idee e confronti tecnici ed è fondamentale. Credo che la Roma debba cambiare qualcosa».