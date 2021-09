Galatasaray Lazio, esordio in Europa League per Zaccagni

Dopo l’esordio a San Siro in maglia biancoceleste arriva anche quello in Europa League per Zaccagni. Sarri lo ha scelto come titolare

È la settimana di Mattia Zaccagni. Manca poco all’inizio di Galatasaray Lazio, prima giornata del girone di Europa League. Sono state annunciate le formazioni ufficiali e tra le varie scelte mister Sarri alle spalle dell’unica punta Immobile l’allenatore biancoceleste dà fiducia all’ultimo acquisto del mercato estivo.

Per Zaccagni si tratta dell’esordio in Europa League che arriva nella stessa settimana dell’esordio in campionato in maglia Lazio a San Siro. Chissà che non possa festeggiare questo traguardo nel migliore dei modi, magari con un gol.