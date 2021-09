Galatasaray Lazio: c’è Immobile in attacco, Muriqi va in panchina

Annunciate le formazioni ufficilali di Galatasaray Lazio: Immobile a sorpresa confermato in attacco con Muriqi che parte dalla panchina

Sopresa in attacco. Manca poco all’inizio di Galatasaray Lazio, prima giornata del girone di Europa League. Sono state annunciate le formazioni ufficiali e tra le varie scelte mister Sarri non fa turn over riguardola scelta dell’attaccante: Immobile infatti non riposa, anzi viene confermato in attacco con Muriqi che va ancora in panchina.

L’attaccante però come confermato anche dall’allenatore biancoceleste dovrebbe essere della partita: «Sarà della partita, non so se da titolare o a gara in corso. Si sta impegnando tantissimo e lo tengo in considerazione. L’anno scorso ha ricevuto critiche ingiuste, quest’anno si ritaglierà uno spazio importante. A questo punto a gara in corso.