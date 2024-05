Gabriele Pulici sullo scudetto del 1974: «Vittoria della Lazio? Vi RACCONTO la mia giornata»

Gabriele Pulici, figlio del grande Felice, ha svelato alcuni interessanti aneddoti sulla vittoria dello scudetto del 1974 della Lazio

Intervenuto all’evento Diario di un Giorno, Gabriele Pulici, figlio di Felice, ha svelato alcuni aneddoti sullo scudetto della Lazio del 1974:

PAROLE – «Grazie per questa magnifica giornata, siamo senza parole. Il 12 maggio del 1974? Quella giornata inizia in modo particolare, papà chiamo mamma, ma non la trovò perché le si erano rotte le acque. All’Olimpico inizia la partita, arriva una telefonata e risponde Angelo Tonello e gli dicono che ero nato. Con Maestrelli decidono di non dirglielo, anche se era tutto programmato. Finisce la partita, lui va nello spogliatoio per cambiarsi e scappare in ospedale, ma vicino a lui si cambiava Martini che era infortunato e gli aveva preso i vestiti. Lui va nella stanza dov’era Martini, prende i suoi vestiti e viene a Milano, porta a mamma la maglietta con cui aveva giocato, lei la prende e la butta a terra, forse non capendone il valore».