Gabriele Paparelli: «Le scritte in giro per Roma fanno male, sul rapporto con papà...»

Intervenuto a Lazio Style Radio, Gabriele Paparelli ha ricordato così papà Vincenzo:

«Ricordo tutto di quel 28 ottobre. Papà, nonostante abbia vissuto poco con lui, mi ha lasciato dei valori importanti come quelli della famiglia, del rispetto e della lazialità che porto con orgoglio dentro di me. A mia figlia racconto Vincenzo come un nonno speciale, lei è una bambina intelligente e lazialissima. Ancora oggi purtroppo si vedono delle scritte in giro per Roma, l’ultima poche settimane fa. Un tifoso della Lazio è andata a cancellarla insieme a un sostenitore della Roma: spero si capisca che dietro questo c’è sempre una famiglia che soffre. Ora rivedere tante famiglie allo stadio è un piacere, famiglie che vivono lo stadio con amore, a prescindere dal risultato. La violenza non è di questo mondo e lotteremo sempre perché non ne faccia parte».