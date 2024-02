Futuro Tare, l’ex DS della Lazio svela: «Non ho preferenze, per me conta solo un aspetto»

Futuro Tare, l’ex DS della Lazio ha parlato delle nuove sfide professionali che lo attendono: conterà solo il progetto

Nel corso dell’intervista a Ran, Igli Tare, ex Lazio, ha parlato anche del proprio futuro:

FUTURO – «Il mio futuro? Tutto è possibile, compresa la Germania, l’Inghilterra o ancora l’Italia. Sono una cosmopolita e ho fatto tanta esperienza in molti paesi. Per me contano il progetto e le ambizioni del club, non i soldi. Ho già avuto richieste, non dalla Germania, ma ho dovuto cancellarne qualcuna perché volevo qualche mese di pausa per rigenerarmi completamente».

L’INTERVISTA DI TARE A RAN