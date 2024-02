Futuro Sarri, il tecnico ha una tentazione: può lasciare la Lazio a giugno! ULTIMISSIME

Futuro Sarri, il tecnico ha una tentazione per la prossima stagione: vorrebbe tornare in Premier League. Le ultime sul tecnico

Resta aperto in casa Lazio il tema legato al futuro di Maurizio Sarri. Il tecnico non rischia l’esonero nell’immediato me, come riportato dal Corriere dello Sport, potrebbe lasciare il club biancoceleste a fine stagione nonostante un contratto fino al 2025 da 4 milioni di euro, bonus inclusi.

La tentazione, forte, dell’allenatore toscano sarebbe quella del ritorno in Premier League dopo l’esperienza del 2018-2019 alla guida del Chelsea culminata con la vittoria dell’Europa League.