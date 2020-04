Nuovo appuntamento con la rubrica ‘Future Stars’ sui giovani talenti in Europa: protagonista Alphonso Davies

Nell’odierno appuntamento con la consueta rubrica giornaliera, il protagonista è Alphonso Davies. Nato in un campo profughi in Ghana, e cresciuto calcisticamente nei Vancouver Whitecaps in Canada, è stato acquistato dal Bayern Monaco nel gennaio 2019 per circa 10 milioni di euro, con bonus vari che possono portare la cifra fino ai 22 milioni circa.

Naturalizzato canadese, il classe 2000 è un’ala molto veloce, dotato di fisico e tecnica, con ottime capacità di copertura che gli hanno permesso di ricoprire anche il ruolo di terzino. Il giocatore, inoltre, ha già stabilito alcuni record con la sua nazionale, tra cui il più giovane ad aver esordito con la maglia del Canada, ed il più giovane ad aver segnato in una competizione internazionale. Fa il suo esordio con i bavaresi nella gara persa per 3-1 contro il Bayer Leverkusen il 2 febbraio 2019. Calcolando tutte le competizioni, Davies ha totalizzato, in questa stagione, 28 presenze, condite da 1 gol e 6 assist.

Situazione contrattuale: 30/06/2023

Club interessati: /