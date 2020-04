Future Stars – David, talento del Gent nel mirino dei top club europei

Nuovo appuntamento con la nostra rubrica sui giovani talenti europei con David, talento canadese alla conquista del Belgio

Un altro canadese sotto i riflettori della rubrica sui giovani talenti europei: Jonathan David. Classe 2000, è un attaccante molto agile, cinico sotto porta e con ottimo fiuto del gol. Nel gennaio 2018 è passato dagli Ottawa Internationals al Gent per l’irrisoria cifra di 100.000 euro.

Il suo esordio con il club belga è datato 4 agosto 2018, in cui ha siglato la rete del pareggio contro lo Zulte Waregem. Con la nazionale maggiore canadese vanta 12 presenze e ben 11 reti. In questa stagione ha totalizzato 34 presenze tra campionato ed Europa League, andando in rete per ben 21 volte e realizzando 8 assist. Per il talento classe 2000, si sono già fatti avanti molti importanti club, tra cui la Lazio, pronta a cogliere l’occasione anticipando la concorrenza agguerrita. Si preannuncia, quindi, una vera e propria asta per il gioiello canadese, uno dei tanti sfornati dal campionato belga negli ultimi anni.

Situazione contrattuale: 30/06/2023

Club interessati: Barcellona, Lazio, Psg, Milan, Inter