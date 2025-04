Fuser: «La Lazio avrebbe meritato la vittoria. Credo che le critiche siano eccessive...»

L’ex calciatore della Lazio ha rilasciato delle dichiarazioni, dove ha analizzato il momento di difficoltà dei biancocelesti

L’ex calciatore della Lazio, Diego Fuser, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di TMW.

SUL MOMENTO – La Lazio sicuramente ha sprecato delle occasioni per fare gol, poi ci sta nel calcio che poi vieni punito. Però ha incontrato un Torino che è una squadra viva. Non è stata una partita facile alla fine. Avrebbe meritato di vincere, ha avuto le sue occasioni e non mi sembra una Lazio da fischiare o criticare. Finora hanno fatto un ottimo cammino.

SULLE PAROLE DI FABIANI – Dipende da che giocatore sei, io me ne fregavo sempre di tutto, cercavo di divertirmi in campo e fare il mio. Non penso che delle dichiarazioni possano incidere sul risultato finale. Per me bisogna dare il giusto peso a tutto. L’allenatore sa che durante l’anno ci sono dei momenti in cui le cose non vanno bene e ti danno contro. Alla fine meglio passarci sopra e pensare al campo, a fare bene e basta.