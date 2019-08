Funerali Diabolik, Angela Piscitelli: «Si svolgeranno al Divino Amore!»

La sorella di Diabolik, Fabrizio Piscitelli ha comunicato di aver trovato l’accordo sui funerali: si svolgeranno al Divino Amore

Funerali Diabolik / Angela Piscitelli, all’uscita dagli uffici San Vitale dopo due ore di incontro, ha comunicato di aver trovato l’accordo relativo ai funerali di suo fratello Diabolik. Queste le due dichiarazioni: «Oggi per la prima volta c’è stato un incontro costruttivo e ci siamo sentiti accolti nella richiesta di poter celebrare i funerali di mio fratello. Si svolgeranno al Divino Amore, come avevamo pensato. Ci era sembrata fin da subito una richiesta sensata, visto che la zona è isolata rispetto al centro cittadino. La data? Su questo davvero non sappiamo. Abbiamo appena trovato l’accordo e dobbiamo ancora organizzare tutto». Secondo il Messaggero, le esequie non dovrebbero essere celebrate oltre la fine della prossima settimana, e vi potranno partecipare al massimo cento persone.