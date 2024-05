Frosinone Inter, Inzaghi lascia fuori un big in vista della Lazio: ecco di chi si tratta. È l’unico diffidato nei nerazzurri

Questa sera l’Inter affronterà il Frosinone nell’anticipo della trentaseiesima giornata di Serie A. Con lo scudetto già in tasca, Simone Inzaghi concederà un po’ di riposo ai suoi titolari. Infatti, Henrikh Mkhitaryan dovrebbe partire dalla panchina.

L’armeno è anche l’unico diffidato dei nerazzurri ed in caso di ammonizione salterebbe la partita contro la Lazio. È anche questo il motivo per il quale non scenderà in campo dal primo minuto contro il Frosinone.