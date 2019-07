Frongia, assessore allo sport: «Ho proposto il Flaminio a Lotito, ma…»

L’assessore del comune di Roma, con delega allo sport, Daniele Frongia, ha parlato della proposta fatta a Lotito sul Flaminio

Tutto in standby ancora per il nuovo stadio della Roma, mentre a breve ci sarà un incontro tra la Sindaca Virginia Raggi e il presidente Lotito (qui la notizia). Argomento principale ovviamente, lo “Stadio delle Aquile”.

FLAMINIO – Di stadio e di Lazio ha parlato anche l’assessore allo Sport, Daniele Frongia, spiegando ai microfoni di Radio Radio la proposta fatta al patron biancoceleste: «Lotito? Mi ha parlato del nuovo stadio quando io gli proponevo il Flaminio. Mi disse di no per il progetto che aveva in mente. Il Flaminio non è un contenitore sufficiente».