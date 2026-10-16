Juventus-Lazio è una sfida speciale per Frattesi! Dagli intrecci di mercato alla voglia di gol

All’Allianz Stadium Davide Frattesi ritrova quella squadra che avrebbe potuto cambiare il suo futuro diversi anni fa. Juventus-Lazio non è una gara come tutte le altre

La sfida tra Juventus e Lazio avrà un significato particolare per Davide Frattesi, protagonista di un passato intrecciato con il mercato bianconero e oggi punto di riferimento della formazione allenata da Gennaro Gattuso.

Ci sono partite che vanno oltre i tre punti e che riportano alla mente occasioni sfumate e incroci di mercato. Per Davide Frattesi, la trasferta della Lazio contro la Juventus rappresenta proprio uno di questi appuntamenti. Il centrocampista biancoceleste tornerà a Torino da avversario, dopo essere stato in passato uno dei profili seguiti con maggiore attenzione dalla società bianconera.

Durante la sua esperienza al Sassuolo, il giocatore era diventato uno dei centrocampisti italiani più richiesti. Le sue prestazioni avevano attirato l’interesse di diversi club, tra cui Inter, Roma e Juventus. Proprio i bianconeri, a un certo punto, sembravano poter accelerare concretamente per assicurarsi il suo cartellino. La trattativa, però, non arrivò mai alla conclusione e fu l’Inter a spuntarla nella corsa al giocatore.

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Frattesi ritrova Spalletti: un incrocio che rende speciale la trasferta

Non sarà soltanto il passato legato al calciomercato a rendere particolare la serata dell’Allianz Stadium. Frattesi ritroverà infatti anche Luciano Spalletti, allenatore con il quale ha condiviso una parte importante della propria esperienza nella Nazionale italiana.

Un incrocio che aggiunge ulteriore interesse alla sfida tra Juventus e Lazio, soprattutto considerando il momento attraversato dal centrocampista biancoceleste. Sotto la guida di Gennaro Gattuso, infatti, Frattesi ha assunto un ruolo sempre più importante negli equilibri della squadra, diventando uno dei principali riferimenti tecnici del centrocampo.

Juventus Lazio, Frattesi cerca un altro gol

Il momento di forma di Davide Frattesi è testimoniato anche dai numeri: sono quattro le reti realizzate recentemente tra Lazio e Italia, un bottino che conferma la sua capacità di incidere anche negli ultimi metri.

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Nell’ultima partita contro il Monza, il centrocampista è andato vicino a trovare nuovamente la via del gol, senza però riuscire a concretizzare l’occasione. Adesso l’obiettivo è riprovarci contro la Juventus, in uno stadio che avrebbe potuto diventare casa sua e che invece lo vedrà protagonista con la maglia biancoceleste.

Per Gattuso, avere a disposizione un Frattesi così incisivo rappresenta un’arma importante in vista di una trasferta impegnativa. Per il giocatore, invece, sarà l’occasione di confermare il proprio valore davanti a una società che in passato aveva valutato il suo acquisto.

Juventus-Lazio sarà dunque anche la partita dei ricordi e delle occasioni mancate di Davide Frattesi. Ma soprattutto potrebbe diventare quella di un’altra giocata decisiva, capace di lasciare il segno nella sua nuova avventura biancoceleste.