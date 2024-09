Francia Italia, L’Equipe DURO con i Blues: «IMPOTENTI di fronte agli Azzurri» – FOTO. Il commento del principale quotidiano sportivo francese

Barcola segna dopo 12 secondi e illude la Francia, poi l’Italia fa un sol boccone dei Blues vincendo per 3-1 a Parigi a 70 anni dall’ultima volta. «Ritorno in classe declassato» scrive L’Equipe in apertura dopo il ko subito dagli Azzurri di Luciano Spalletti.

Partenza lanciata da parte dei Blues con il gol di Barcola poi la squadra di Deschamps è «impotente» di fronte alla Nazionale italiana nel primo match dopo gli Europei e valido per la Nations League.