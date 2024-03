Francia Cile 3-2: Guendouzi per più di un’ora in campo. Il resoconto del match

Francia-Cile 3-2: i transalpini di Deschamps tornano al successo in amichevole. Più di un’ora in campo per Guendouzi

La Francia di Didier Deschamps, dopo la sconfitta in amichevole contro la Germania, è tornata questa sera alla vittoria battendo 3-2 in amichevole il Cile al Velodrome di Marsiglia.

A segno Fofana, Kolo Muani e Giroud, per i sudamericani invece Nunez e Osorio. Per Guendouzi, centrocampista della Lazio, più di un’ora in campo dopo essere entrato a fine primo tempo al posto dell’infortunato Camavinga.