Guidolin: «Con Sarri ci vuole pazienza. Sul paragone con Inzaghi e Mou...»

Francesco Guidolin è convinto che ci vorrà pazienza prima di vedere i frutti del lavoro di Maurizio Sarri: Mourinho e Inzaghi avvantaggiati

Francesco Guidolin, ex tecnico dell’Udinese tra le altre e oggi opinionista per DAZN, in un’intervista al Corriere dello Sport ha parlato del lavoro di Maurizio Sarri alla Lazio esprimendo un concetto chiaro:

«A oggi il cantiere più aperto è quello della Lazio, ma c’era anche da aspettarselo, avendo cambiato sia l’allenatore che il sistema di gioco. Il lavoro che deve fare Sarri è superiore a quello che devono fare Simone Inzaghi all’Inter e Mourinho alla Roma. In certi casi ci vuole pazienza e al tecnico va dato il tempo di far crescere la squadra, perché ricordatevi che l’allenatore bravo finisce sempre per trovare la soluzione giusta. E Sarri è bravo. Poi non dimentichiamo che la Lazio ha anche tanta qualità».