Formello, verso Empoli: Inzaghi e il dubbio Wallace-Bastos

Formello, prove tattiche anti Empoli: in difesa ballottaggio Wallace-Bastos. Difficile il recupero di Berisha

Allenamento pomeridiano per la Lazio che è scesa in campo a Formello alle 17.30. Presenti anche Badelj e Pedro Neto, reduci dagli impegni con le rispettive Nazionali, rientrati a Roma ieri sera. Il gruppo è al completo e Simone Inzaghi ne approfitta per fare alla squadra un bel discorso motivazionale, di pochi minuti, prima di iniziare le prove tattiche in vista del match di domenica contro l’Empoli. La squadra, raggruppata in cerchio, ascolta con attenzione le parole del tecnico piacentino.

BALLOTTAGGIO IN DIFESA – Iniziale riscaldamento tecnico per i biancocelesti che, in particolare, hanno alternato dei torelli ad alcuni esercizi di stretching. In seguito, partita tattica. Per domenica potrebbe cambiare qualcosa in difesa con Bastos che è pronto a prendersi la maglia da titolare. Rischia il posto Wallace con Acerbi e Radu sicuri del posto da titolare. Si allena regolarmente Marusic mentre Valon Berisha prosegue il suo lavoro differenziato con il preparatore atletico Fonte. Domani è in programma alle ore 10.30, il penultimo allenamento della settimana.

