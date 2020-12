Formello, seduta di scarico per chi ha giocato: ansia per Acerbi. Le ultime

La Lazio è tornata subito ad allenarsi a Formello per preparare la sfida di mercoledì sera a San Siro contro il Milan. Le ultime

La Lazio è tornata ad allenarsi a Formello dopo la preziosa vittoria contro il Napoli. Dopo l’ennesimo giro di tamponi l’allenamento è iniziato con un lavoro di scarico per chi ha giocato ieri e un lavoro tecnico per un gruppo di giocatori composto da Djavan Anderson, Akpa Akpro, Cataldi, Patric, Pereira, Muriqi, Armini più i tre portieri Strakosha, Alia e G.Pereira, e i tre ragazzi della Primavera (Adeagbo, Franco e Moro).

Domani ci sarà la rifinitura e poi la partenza da Fiumicino direzione Milano. Ancora da sciogliere il dubbio Acerbi. Il difensore ieri era stato messo in distinta salvo poi alzare bandiera bianca a pochi minuti dall’inizio del match contro gli azzurri. Il difensore oggi ha svolto una seduta fisioterapica, e ha visto il campo soltanto per un breve colloquio con Inzaghi. Da monitorare anche le condizioni di Lucas Leiva, oggi in Paideia per accertamenti, e Parolo (out per una distorsione alla caviglia).