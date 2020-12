Lucas Leiva in Paideia. Il brasiliano si è recato questa mattina in clinica per svolgere nuovi controlli, dopo la lesione muscolare

Mattinata di visite mediche per Lucas Leiva. Il brasiliano, alle prese con una lesione muscolare, non è ancora tornato in forma nonostante sembrasse poter tornare in campo contro il Napoli. Stamattina si è recato in Paideia per svolgere nuovi controlli.

La Lazio, mercoledì sera, sfiderà il Milan e Inzaghi spera di poter recuperare qualche giocatore, ma senza forzarne il recupero.