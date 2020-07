FORMELLO – Pomeriggio di rientri illustri al Fersini: c’è il Mago, riecco Jony, Correa, Patric e Marusic

A Formello scattano le prove anti-Cagliari per la banda Inzaghi. Recuperato Luis Alberto, mentre Marusic e Correa saranno convocati e sperano. A sinistra torna Jony.

Finalmente qualche sorriso per Simone Inzaghi, che continua ad essere in emergenza ma dovrebbe recuperare qualche pedina per la sfida di domani col Cagliari. Dopo aver elogiato Cataldi, simbolo di una Lazio che sta dando tutto pur in presenza di lampanti problemi fisici della maggior parte degli interpreti, il tecnico piacentino dovrebbe concedere al 32 un turno di riposo, con Parolo ancora in cabina di regia. Le buone nuove arrivano da chi affiancherà il centrocampista di Gallarate: Luis Alberto è tornato, lo spagnolo si allena e comincerà dall’inizio, improbabile comunque che giochi tutta la gara; Milinkovic stringerà ancora una volta i denti.

Si rivede anche Marusic, che conferma i progressi degli ultimi giorni e insidia Lazzari, che comunque dovrebbe partire titolare per poi rifiatare a metà ripresa. A sinistra riecco Jony, che già ieri aveva smaltito l’affaticamento che lo aveva costretto a dare forfait a Torino ed è in netto vantaggio su Lukaku. Non si vede Djavan Anderson al Fersini, dopo la buona prova dell’Allianz Stadium. Data l’assenza di Radu la retroguardia rivedrà dopo 3 giornate di squalifica Patric sul centro-destra, Acerbi verrà spostato a sinistra con Ramos al centro. Il brasiliano è chiamato a farsi perdonare l’ingenuità colossale commessa con la Juventus, costata la rete che ha messo in ghiaccio il match di lunedì sera. In attacco Caicedo e Immobile avranno finalmente una alternativa: l’ecuadoregno potrà rifiatare per uno scampolo di gara, perchè il Tucu Correa prova nella formazione titolare e dovrebbe mettere nelle gambe almeno una buona mezz’ora.