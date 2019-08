FORMELLO Lazio, seduta video e prove tattiche anti-Roma: per Inzaghi un solo dubbio di formazione

FORMELLO / Sintesi dell’allenamento svolto dalla Lazio in preparazione del derby con la Roma: Inzaghi studia la probabile formazione

Continua a Formello la preparazione al derby di domenica pomeriggio. La squadra si è ritrovata alle 9.30 al centro sportivo per assistere ad una seduta video organizzata dallo staff tecnico. Subito dopo tutti in campo per le prove tattiche. Il mister Simone Inzaghi ha un solo dubbio di formazione: dovrà scegliere fra Parolo e Lucas Leiva. Il brasiliano ha recuperato dall’infortunio, ma non scende in campo dall’amichevole contro il Celta Vigo del 10 agosto, mentre il centrocampista di Gallarate è già in forma. Per il resto sarà confermato il blocco che è tornato vittorioso da Genova. Strakosha sarà difeso da Luiz Felipe, Acerbi e Radu. Sugli esterni ci saranno Lazzari e Lulic, al centro gli intoccabili Luis Alberto e Milinkovic-Savic. In attacco confermata la coppia formata da Immobile e Correa.

