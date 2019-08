Europa League, sorteggi in tv e streaming: dove seguire la diretta

Europa League – Alle ore 13.00 a Montecarlo i sorteggi della fase a gironi: ecco le info per seguire la diretta in TV o Streaming

Europa League / Dopo quello della Champions League, è il momento del sorteggio di Europa League. Fissata a venerdì 30 agosto alle ore 13, la cerimonia, che si terrà al Grimaldi Forum di Montecarlo, vedrà la presenza di due italiane: Roma e Lazio, che saranno inserite entrambe in prima fascia. Il Torino, invece, reduce dall’eliminazione ai play-off contro il Wolverhampton, non parteciperà alla competizione.

SQUADRE – Al sorteggio parteciperanno 48 squadre, divise in quattro fasce a seconda del coefficiente. Verranno generati 12 gironi che saranno composti da quattro squadre provenienti da ognuna delle fasce. I club della stessa nazionalità non potranno essere inserite nello stesso girone. Oltre al cartellino della Lazio, l’urna delle migliori dodici conterrà anche i nomi di Siviglia, Arsenal, Porto, Manchester United, Dinamo Kiev, Besiktas, Basilea, Sporting, CSKA Mosca, Wolfsburg e Roma.

TV E STREAMING – Il sorteggio sarà visibile in diretta tv su Sky Sport 24, canale 200 (diretta dalle 12.45), Sky Sport Football, canale 203 (diretta dalle 12.45), Eurosport 1, canale 210 del bouquet Sky (diretta dalle 13). Due, invece, le opzioni per seguire l’evento in diretta streaming: su DAZN, selezionando Eurosport 1 nella sezione ‘Ora su Dazn’; sul sito ufficiale della UEFA, disponibile solo in lingua inglese.

