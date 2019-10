FORMELLO Lazio, via alla rifinitura anti Rennes. FOTO & VIDEO

A Formello questa mattina va in scena l’allenamento della Lazio in vista del match di Europa League contro il Rennes – FOTO & VIDEO

E’ iniziata poco prima di mezzogiorno a Formello l’allenamento di rifinitura della Lazio in ottica Rennes. Per la seconda giornata del girone di Europa League, il tecnico Simone Inzaghi dovrà fare a meno di Joaquin Correa (clicca QUI per leggere il report sull’infortunio), che è l’unico calciatore ai box. Domani non si vedrà anche Jordan Lukaku, fuori dalla lista UEFA. Prima di passare alle prove tattiche, ecco di seguito le foto e i video concessi ai media da parte della società per il primo quarto d’ora di esercizi.