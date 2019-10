Lazio, ansia per Correa: accertamenti per il giocatore

Correa ha lasciato anzitempo il campo, nella gara contro il Genoa. Un fastidio alla coscia lo ha fatto sottoporre a tutti gli esami, si attende il responso

Sorride Inzaghi dopo la vittoria della Lazio contro il Genoa. Un sorriso però subito viziato dall’ansia per le condizioni di Correa. Il mister infatti ha dovuto chiedere il cambio per il giocatore che, durante la ripresa, ha accusato un problema alla coscia sinistra: ieri ha svolto tutti gli esami necessari, ora si attende il responso. Come riportato dal Corriere dello Sport, si spera nulla di grave, magari solo un affaticamento muscolare; intanto giovedì toccherà a Caicedo far coppia con Immobile.