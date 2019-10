Under 15, la Lazio vince di misura: battuta la Sampdoria

Lazio-Sampdoria 1-0, sfida valida per la 7^ giornata del campionato Giov. Nazionali Under 15

La Lazio di Tommaso Rocchi ha sfidato la Sampdoria di mister Alessi. Ecco la formazione scelta dal tecnico veneto: Magro, Casonato, Milani, Nazzaro, Iobbi, Dutu, Cannatelli, Troise, Brasili, Di Venanzio, Rossi.

IL MATCH – Partita molto complessa per i biancocelesti, i liguri si rivelano molto aggressivi. La prima vera occasione biancoceleste arriva al 13′ ma si conclude con un nulla di fatto. Tre minuti più tardi Nazzaro tenta la conclusione ma viene ribattuta dalla difesa. Capitolini aggressivi in questo frangente, Troise mette un bel cross per Rossi che però trova un insuperabile Gentile. Al 22′ il bomber laziale Brasili prova la girata in area ma il portiere doriano si supera ancora, Che giocata di Troise! Dribbling secco, conduzione della sfera e tiro in porta, ma la retroguardia di Alessi respinge. Nuovamente un’occasione per i biancocelesti! Palla rasoterra in area ma Rossi e Brasili si ostacolano a vicenda. La prima frazione si chiude a reti inviolate. Il secondo tempo prende il via con un assedio da parte dei liguri, chiamando Magro a fare gli straordinari. Tanti errori in questa seconda frazione. Di Venanzio! La conclusione del 10 laziale sfiora il palo. Gol della Lazio! Al 53′ Nazzaro batte Gentile con un tiro da dentro l’area. In questo frangente davvero poca Sampdoria se non per qualche incursione del numero 9 Leonardi. Che palo di Leone! I blucerchiati vicino al pareggio. Traversa di Rossi! Cannatelli porta palla sull’out di destra e serve il numero 11 capitolini che calcia di prima intenzione e colpisce il legno. Ancora Rossi! Pallonetto salvato sulla linea di porta dal difensore doriano, che occasione per il raddoppio. La sfida termina con la vittoria capitolina per 1-0.