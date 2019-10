Formello – Lazio, Lazzari supera Marusic. Correa fa coppia con Immobile

La Lazio si prepara per la gara contro l’Atalanta, da Formello le ultime indiscrezioni: spazio a Lazzari e Correa

A Formello sono ufficialmente iniziate le prove anti Atalanta. Prima in palestra, poi tutti sul campo per studiare l’undici migliore da schierare contro la formazione di Gasperini. Avanti col 3-5-2: Inzaghi non cambia idea neppure stavolta. Dal centro sportivo, arrivano indicazioni sulla Lazio che sarà impegnata sabato: tra i pali ancora Strakosha; schermato dal terzetto difensivo composto da Luiz Felipe, Acerbi e Radu. A centrocampo i soliti noit: Milinkovic e Luis Alberto affiancheranno Parolo che erediterà le chiavi della regia da Leiva, assente per squalifica. Sulle corsie laterali Lulic e Lazzari: Manuel sembra in vantaggio su Marusic, in quanto risparmiato dagli impegni della Nazionale azzurra.

A trainare la squadra sarà la coppia Correa-Immobile: il Tucu è tornato in forma, dopo il fastidio al polpaccio.

L’appuntamento è per la rifinitura di domani.

PROBABILE (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Parolo, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile. All. Inzaghi.